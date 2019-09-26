Москва, , 16:50 — REGNUM Процесс производства природной минеральной воды надо взять под контроль. Необходимо передать функции контролера уполномоченному органу. Об этом заявил 25 сентября в ходе заседания государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции глава Минкавкза Сергей Чеботарев.

Он предложил создать при правительстве РФ рабочую группу, которая займется разработкой комплекса мер, направленных на защиту государственных интересов в сфере добычи минеральных вод на Северном Кавказе.

Эта комиссия, по мнению министра, должна будет заниматься вопросами маркировки минеральной воды, следить за инвентаризацией скважин, совершенствовать нормативную правовую базу в сфере добычи природных минеральных вод. В ее функции должны входить переоценка запасов месторождений минеральной воды и разработка системы пломбирования приборов учета и элементов технологической схемы при ее добыче.

«Считаю важным зафиксировать в итоговом документе необходимость создания или определения уполномоченного органа государственной власти, который сможет аккумулировать информацию по всей цепочке жизненного цикла воды — от добычи из конкретного источника до ее реализации», — заявил Чеботарев.

В качестве примера такого уполномоченного органа, который эффективно работает, министр назвал Росалкогольрегулирование.

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