Москва, , 16:43 — REGNUM Взаимодействуя с Банком России, у РФ нет никаких шансов выиграть, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы Алексея Журавлёва («Родина»), который сравнил ЦБ РФ с казино, которое всегда в выигрыше, а Россию — с его посетителями.

«Я так понимаю, что Алексей Журавлёв, вероятно, просто мало времени проводил в казино, — сказал Делягин. — Действительно, в отношении игроков в целом казино всегда в плюсе. Но у отдельных игроков есть шанс выиграть. Поэтому если представлять РФ как отдельного игрока, то сравнение хромает, так как у России нет никаких шансов выиграть, взаимодействуя с Банком России. Я бы сравнивал Банк России не с казино, а асфальтовым катком, который раздавит любую траву, которая пытается где-то прорасти. Госпожа Набиуллина неслучайно не так давно разразилась огромной, пространной речью о том, что, оказывается, инвестиции в реальный сектор вредны, потому что снижают темпы экономического роста и повышают риски для бюджета».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Жуковского, политика, которую в РФ проводят Центральный банк и правительство РФ, направлена на обескровливание экономики.

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