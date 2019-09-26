Москва, , 16:40 — REGNUM 41-я выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров» открылась 26 сентября в Гостином дворе на Ильинке. В ней принимают участие более 200 крупнейших строительных и девелоперских компаний, агентств недвижимости и банков.

Гости выставки смогут напрямую пообщаться с застройщиками и банковскими работниками, чтобы получить ответы на актуальные вопросы, а также ознакомиться с презентациями новых жилых комплексов Москвы и области.

В рамках фестиваля пройдет более 120 бесплатных семинаров, в ходе которых эксперты рынка недвижимости, банков, агентств, а также юристы, брокеры и профессиональные инвесторы поделятся своим опытом работы и помогут начинающим приобретателям недвижимости избежать ошибок при покупках.

Как обещают организаторы. посетители выставки получат реальную возможность приобрести недвижимость значительно ниже рыночной стоимости и с минимальными кредитными ставками.