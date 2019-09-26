Москва, , 16:42 — REGNUM Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о росписи всех региональных субсидий до начала финансового года. Об этом Силуанов заявил в ходе отчета об исполнении федерального бюджета 2018 года на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«Нам нужно менять и усовершенствовать процедуру подготовки и реализации бюджета на очередной финансовый год… Мы согласны вносить предложения в рамках высказанных соображений относительно того, чтобы все решения по субсидиям регионам должны приниматься до начала финансового года. Это основной принцип, который мы абсолютно поддержим и подготовим соответствующее предложение», — заявил Силуанов.

Ранее депутаты неоднократно отмечали, что регионы не могут приступить к реализации нацпроектов из-за того, что в рамках всех процедур и конкурсов средства в регионы поступают только во второй половине года. Накануне внимание Минфина к этой ситуации обратил и сам Володин. Силуанов в свою очередь согласился с необходимостью решить проблему.

«Это реально огромный шаг вперед. У нас с вами за все время бюджетного процесса, за все время сколько в этом зале принимается бюджет не было такого, чтобы мы начинали финансовый год после принятия бюджета», — отметил Володин.