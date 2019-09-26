Железноводск, Ставропольский край, , 16:41 — REGNUM Более 745 млн рублей выделено из федерального бюджета на развитие конкуренции и стимулирования новых предпринимательских инициатив на Ставрополье в 2019 году. Ещё около 500 млн рублей на эти цели направлено из регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономического развития края.

Накануне, 25 сентября, в городе Железноводске прошло совещание, посвященное реализации в регионе Национального плана развития конкуренции.

В ходе обсуждения глава краевого минэкономразвития Сергей Крынин рассказал, что за счет указанных 1,245 млрд рублей в регионе будут осуществляться такие меры финансовой поддержки предпринимателей, как возмещение затрат на покупку оборудования, на уплату первого взноса по лизинговому договору, а также возмещение части затрат кооперативам.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов, который также принимал участие в совещании, отметил опережающую динамику по сокращению в регионе количества нарушений антимонопольного законодательства.

Цыганов также рассказал, что за 2018 год на Ставрополье на 4% выросла доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные НКО. Снижается в крае, по его словам, и численность унитарных предприятий, что также является одним из целевых индексов нацплана развития конкуренции.

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