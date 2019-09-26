Ташкент, , 16:36 — REGNUM Первый венчурный фонд открыт в Узбекистане, он будет поддерживать начинающие и малые предприятия в сфере информационных технологий в реализации стартап-проектов на основе венчурного финансирования, сообщила пресс-служба IT-Парка Узбекистана.

«Как бы мы не пытались развивать стартап-экосистему — IT-проекты без дальнейшего финансирования останутся не полноценно реализованными. В этом плане мы много раз общались с заинтересованными сторонами, как с государственного и частного сектора, так и с международными экспертами, и пришли к выводу, что без создания венчурного фонда невозможно полноценное динамичное развитие IT-отрасли», приводит пресс-служба слова директор IT-Парка Фархода Ибрагимова.

Целевой размер венчурного фонда составляет 10 миллионов долларов, а его участниками будут выступать государственные фонды, международные финансовые институты, зарубежные инвестиционные компании и заинтересованные частные инвесторы.

Инвестиционный фокус в IT-стартап проекты охватывает от предпосевной стадии (pre-seed stage) до стадии роста (early growth stage). Средний размер инвестиций по каждому проекту будет составлять от 25 до 100 тысяч долларов, в зависимости от стадий развития стартап проектов.

В целях хеджирования инвестиционных рисков, венчурный фонд будет инвестировать в IT-стартап проекты с использованием механизма со-инвестирования в формате 1+1 (matching), то есть при наличии прямого финансового или корпоративного со-инвестора в целевой проект.

К настоящему моменту «IT Park Venture Fund» уже установил партнерские отношения с такими международными венчурными игроками как QazTech Ventures (Казахстан), Sturgeon Capital (Великобритания), Astron Fund Advisors (Узбекистан), RB Partners (Россия), Aleinikov and Partners (Белоруссия) и Global Venture Alliance (США).