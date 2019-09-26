Москва, , 16:23 — REGNUM Политика, которую в РФ проводят Центральный банк и правительство РФ, направлена на обескровливание экономики, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Алексея Журавлёва («Родина»), который сравнил Банк России с казино, а жителей РФ — с игроками.

«Власти РФ стремятся сделать так, чтобы деньги были только у крупнейших экспортёров сырья и крупнейших госбанков, — сказал Жуковский. — У нас почти нет рефинансирования Центральным банком коммерческих банков. У нас почти вся эмиссия привязана к тому, сколько денег в Россию притекает от продажи нефти, металлов, лесов и прочего. Почему у нас кредит для бизнеса 15−17% при официальной инфляции в 4−5%? Ни в одной стране мира такого нет. У нас норма накопления капитала всего 21%. В Китае 41%, в Южной Корее 30%, в Японии 33%. Это всё осознанная финансовая политика, которая обусловлена корпоративными, классовыми и клановыми интересами».

По словам Жуковского, ради того чтобы «спасти этот нефтегазовый «Титаник», чтобы поддержать маржу у сырьевого бизнеса, власти РФ готовы даже проводить шоковую девальвацию рубля, а Центробанк и Минфин уже взяли чёткий курс на максимальное вытягивание денег из карманов населения через налоги, повышение пенсионного возраста, акцизов, НДС и многое другое.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Журавлёва, Центробанк «вообще много чего подкручивает», действуя по отношению к России как казино к игроку, причём «казино, разумеется, всегда в плюсе».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме Центробанк сравнили с казино