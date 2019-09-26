Москва, 26 сентября 2019, 16:23 — REGNUM Политика, которую в РФ проводят Центральный банк и правительство РФ, направлена на обескровливание экономики, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова депутата Госдумы РФ Алексея Журавлёва («Родина»), который сравнил Банк России с казино, а жителей РФ — с игроками.
По словам Жуковского, ради того чтобы «спасти этот нефтегазовый «Титаник», чтобы поддержать маржу у сырьевого бизнеса, власти РФ готовы даже проводить шоковую девальвацию рубля, а Центробанк и Минфин уже взяли чёткий курс на максимальное вытягивание денег из карманов населения через налоги, повышение пенсионного возраста, акцизов, НДС и многое другое.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Журавлёва, Центробанк «вообще много чего подкручивает», действуя по отношению к России как казино к игроку, причём «казино, разумеется, всегда в плюсе».
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