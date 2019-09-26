Москва, , 16:19 — REGNUM Объём международных резервов России за неделю увеличился на $1,4 млрд, или на 0,3%, и по состоянию на 20 сентября составил $532,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки».

Напомним, по состоянию на начало сентября, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $409 млрд, специальные права заимствования — $6,64 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,96 млрд, монетарное золото — $109,48 млрд.