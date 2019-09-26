Белгород, , 16:21 — REGNUM Из Нижнего Новгорода в Белгород отправили первые компрессоры для пяти автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, сообщили 26 сентября в пресс-службе департамента экономического развития Белгородской области. Оборудование приобрели в рамках плана мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Белгородской области. На федеральном уровне курирует направление специальный представитель президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортёров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Компрессорная станция Пресс-служба департамента экономического развития Белгородской области

Компрессоры для автомобильных газонаполнительных станций Белгородской области, будут введены в эксплуатацию ООО «Газпром газомоторное топливо» в начале октября 2019 года.

«Природный газ — это эффективный инструмент снижения издержек во всех отраслях экономики, где есть транспортная составляющая. Чем большую роль играет транспорт в работе той или иной коммерческой, государственной структуры, тем весомей будет экономический и экологический эффект от перевода автомобилей на газ», — отметил Виктор Зубков в Нижнем Новгороде на совещании по перспективам развития газомоторного рынка в стране.

К 2022 году в Белгородской области должны работать 39 объектов газозаправочной инфраструктуры.