Киев, , 16:07 — REGNUM На Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону прибыла очередная партия угля из Колумбии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Покупателем колумбийского угля является энергетическая компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Ахметову, которая владеет ряд ТЭС Украины. Сейчас 80 тысяч тонн угля газовой марки доставили в порт «Южный» Одесской области, это уже четвертый корабль с топливом из Южной Америки.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук заявил, что всего было законтрактовано за границей 388 тысяч тонн угля.

«Это топливо поможет нам выдержать пиковые нагрузки, которые начнутся уже в следующем месяце и продлятся всю зиму», — отметил менеджер.

По официальной информации, на 24 сентября запасы угля на Украине составляли 1,2 млн или 62% от прошлогоднего уровня. Как сообщил глава комитета парламента по энергетике Андрей Герус, это еще «слишком мало», и чтобы избежать неприятностей, Украине до конца года необходимо накопить еще более 1 млн тонн угля.