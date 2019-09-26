Москва, , 16:16 — REGNUM Отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год Госдума приняла в ходе пленарного заседания 26 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по отчету правительства, в 2018 году в федеральный бюджет поступило порядка 19,45 трлн рублей. Как отметили в правительстве, этот показатель оказалось на 506,8 млрд рублей выше, чем предполагалось ранее. Этому способствовали более высокие, чем предполагалось, цены на нефть.

При этом расходы госсметы составили 16,7 трлн рублей — это примерно столько, сколько правительство и планировало потратить в 2018 году. Так, профицит федерального бюджета по итогам 2018 года составил 2,74 трлн рублей — это на 28,1% выше, чем предполагалось ранее.

Как отметил в ходе отчета первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, по итогам 2018 года темпы роста экономики РФ составили 2,3% — это наивысший с 2012 года показатель. Однако, как отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, неисполнение расходов по итогам 2018 года составило 778,3 млрд рублей, что достигает 4,4% расходов бюджета.