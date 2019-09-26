Владимир, , 15:58 — REGNUM Во Владимирской области бывший генеральный директор ООО «Раско» подозревается в сокрытии доходов, за счёт которых должно производиться взыскание налоговой недоимки, в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В 2018 году гендиректор в обход блокированных инкассовыми поручениями расчётных счетов выводил деньги из-под государственного контроля. Взаиморасчеты с контрагентами, насчитывавшие миллионы рублей, проводились через счета третьих лиц. Таким образом было сокрыто более 40 миллионов рублей доходов, хотя за их счёт должны были погашаться долги по налогам. Следователи устанавливают все обстоятельства налогового преступления в рамках расследования уголовного дела.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении ООО «Раско» была введена процедура наблюдения и назначен конкурсный управляющий.

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