Нур-Султан, , 15:58 — REGNUM Ежегодный объем иностранных инвестиций в экономику Казахстана к 2025 году должен достичь $34 млрд, что на 41,7% больше, чем по итогам 2018 года. Об этом 26 сентября заявил заместитель министра иностранных дел республики Ермек Кошербаев на форуме Kazenergy, сообщает агентство «Казинформ».

Замминистра выступил на панельной сессии «Инвестиции в энергетический сектор: возможности и партнерство». По его словам, новые инструменты по привлечению инвесторов разработаны в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Кошербаев добавил, что в настоящее время разрабатываются различные инициативы для иностранных инвесторов, в том числе открыт фонд прямых инвестиций с капитализацией в $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Нур-Султане проходит XII Евразийский форум Kazenergy, в котором принял участие премьер-министр республики Аскар Мамин.

Читайте также: Добычу газа в Казахстане за восемь лет планируют увеличить на 57%