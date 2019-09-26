Белград, , 15:46 — REGNUM Россия уже четвёртый месяц сохраняет ограничения на ввоз мясной продукции ряда крупнейших производителей Сербии, пишет белградское издание «Вечерние новости».

Наталия Николаева © ИА REGNUM

В начале июня Россельхознадзор ограничил поставки с сербских предприятий «Златиборац», «Биг Бул Фудс», «Карнекс» и «Матиевич» из-за несоответствия их продукции нормативам Евразийского экономического союза. Сербские производители обещали устранить все недочёты в кратчайшие сроки, однако ограничения продолжают действовать по сей день.

В компании «Златиборац» заявили изданию, что ещё в июне направили российской стороне информацию о приведении своей продукции в соответствие с требованиями ЕАЭС, однако сведений о сроках возможного нового визита представителей Россельхознадзора или о том, когда ограничения могут быть сняты, до сих пор нет.

Вместе с тем издание констатирует, что дополнительным препятствием для возобновления экспорта стала осложнившаяся ситуация с африканской чумой свиней в стране. Падёж свиней произошёл в Сербии в период с 30 июля по 7 августа. После этого Россельхознадзор запретил ввоз из республики всей продукции, в состав которой входит свинина, за исключением прошедшей обработку по технологии, которая гарантирует разрушение вируса.