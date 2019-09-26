Москва, , 15:39 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов допустил отсутствие профицита по итогам исполнения федерального бюджета на 2020−2022 гг., передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«Профицит сложился в прошлом году и в этом году. На последующую трехлетку буду докладывать вам: у нас ожидается профицит 0,2−0,8% то есть даже с учетом цены на нефть в 55 долларов за баррель у нас бюджет уже будет фактически на нулевом балансе», — сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Он также рассказал, как предполагается тратить нефтегазовые доходы.

«Поэтому тратить нефтегазовые доходы мы полагаем через Фонд национального благосостояния на инвестиции, которые должны дать дополнительный стимул к росту», — заявил министр.