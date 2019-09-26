История вопроса

Теневой бизнес, начавшийся практически сразу после распада СССР в 1991 году. Периодически, из уст высокопоставленных чиновников Минска и Москвы звучат заявления о намерениях решить эту проблему.



Контрабанда из Белоруссии в Россию стала темой анекдотов после 2014 года, когда Москва ввела контрсанкции на ряд продуктов из Европы. Именно тогда на территорию России хлынул поток запрещенных к ввозу товаров через соседнюю страну. Белоруссия является членом ЕАЭС. Это значит, что между двумя странами существует особый — упрощенный порядок пересечения границ товарами, произведенными на общем евразийском пространстве.

