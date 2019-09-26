Москва, 26 сентября 2019, 15:35 — REGNUM Россельхознадзор в ходе проверки выявил нарушения при поставках продукции трех белорусских компаний. Поэтому c 27 сентября 2019 года меняются условия транзита товаров из Белоруссии, сообщается на сайте ведомства.
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Выяснилось, что ООО «Поселковое мясо», ООО «ГлобалКомьюнити», ЧТУП «Сырный край» поставляли в Россию продукцию, используя схему ложного транзита в Казахстан, Армению и Киргизию.
Пропуск товаров будет осуществляться только после подтверждения ветеринарными службами Казахстана, Армении и Киргизии о принятии данной продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 18 белорусских предприятий.
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