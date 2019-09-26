Москва, , 15:33 — REGNUM Центробанк не искажал статистику, а фразы президента РФ Владимира Путина про то, что регулятор «подкрутил» показатели по инфляции, говорят лишь об умелом использовании мандата ЦБ. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета об исполнении федерального бюджета 2018 года на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Эльвира Набиуллина и Алексей Кудрин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я считаю статистику по инфляции достоверной. Вопрос, который прозвучал на днях о том, что ЦБ подкручивает (показатель) — имеется в виду не статистику, не цифры. Имеются в виду, что у ЦБ есть инструменты и механизмы — это мандат ЦБ влиять на инфляцию. В этом смысле, когда инфляция снижается, то это действительно влияние и применение инструментов ЦБ. Поэтому я это воспринял как то, что инструменты так были задействованы, что прогнозируется, что инфляция станет ниже таргетированного уровня 4%», — отметил Кудрин.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Центробанк в ожидании поступления в экономику порядка 700 млрд рублей «немножко подкрутил макроэкономические показатели».