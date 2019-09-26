Высокопоставленный чиновник Национального управления по ядерной безопасности при министерстве энергетики США сообщил 25 сентября 2019 года, что задержка с реализацией программы по новой версии ядерной бомбы B61 — B61−12 — может обойтись в дополнительные 600−700 миллионов долларов. Об этом пишет американский журнал Air Force Magazine.

Вашингтон, , 15:13 — REGNUM В начале сентября 2019 года управление заявило о задержке программы на 18 месяцев. В качестве причины была названа необходимость замены конденсаторов. Ныне используемые конденсаторы стоят по 5 долларов за штуку. Они будут заменены на современные стоимостью 75 долларов за единицу, так как они построены уже по новым стандартам, обеспечивающим длительный срок эксплуатации.

Кстати, в недавнем ответе Конгрессу США управление перенесло срок выпуска первой серийной бомбы B61−12 на первый квартал 2022 года. До недавнего времени новый боеприпас ожидали в начале 2020 года. Таким образом, задержка по программе составит два года.

Общая стоимость программы по B61−12 составляет 8,3 миллиарда долларов. Хвостовое оперение бомбы, по данным Пентагона, обойдётся ещё в 1,1 миллиарда долларов.

В результате модернизации бомба B61−12 должна стать в три раза точнее своих предшественниц — бомб B61−3, — 4, — 7 и — 10. Она имеет управляемую хвостовую часть, которая позволяет носителю выполнить задание, не входя в зону действия ПВО противника: бомба планирует к своей цели.

Кроме того, у B61−12 будет четыре варианта по выбору её мощности: 0,3, 5, 10, и 50 килотонн в тротиловом эквиваленте.