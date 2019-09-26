Ташкент, , 15:06 — REGNUM В Узбекистане инициировано создание первого в республике венчурного фонда, направленного на поддержку стартап-проектов. Об этом заявил директор ташкентского IT-парка Фарход Ибрагимов, сообщает 26 сентября издание UzDaily.

По его словам, фонд будет инвестировать средства в венчурные проекты в области информационных технологий. Целевой размер фонда составит $10 млн, а средний размер инвестиций по каждому проекту — от $25 тыс. до $100 тыс., добавил Ибрагимов.

Отмечается, что узбекистанский венчурный фонд уже установил партнерские отношения с международными венчурными игроками из Казахстана, Великобритании, Узбекистана, России, Белоруссии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился создать Академию молодежи. Члены новой организации будут заниматься созданием и развитием инновационных, практических и стартап-проектов.

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