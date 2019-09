Сеул, , 14:54 — REGNUM Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2%, в 2020 году — 1,8%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей LG Economic Research Institute.

Согласно данным специалистов из исследовательского института, темпы экономического роста в текущем году составят 2%, что на 0,3% ниже, чем прогноз специалистов, сделанный в апреле.

Известно, что кроме LG Economic Research Institute свой прогноз темпов экономического роста Южной Кореи понизили американский банк Morgan Stanley (до 1,8% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году) и исследовательский институт Institute for the Future of State (до 2,2% в 2019 году и до 1,9% в 2020 году).

Основными причинами снижения показателей являются вялый экспорт, торговые споры между США и Китаем, замедление темпов роста мировой экономики. По прогнозам специалистов, темпы роста мировой экономики в 2019 году составят 3,1%, а в 2020 году — 2,9%.