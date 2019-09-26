Москва, , 14:50 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов отверг предположения, что экономически блок правительства РФ следует вредному для страны курсу, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«Мы не следуем курсу, который ведет к обнищанию населения», — сказал Силуанов в Госдуме.

Он уверен, что усилия правительства направлены на позитивные преобразования.

«Наоборот, те усилия, которые мы предпринимаем в текущем году и в планах на предстоящую «трехлетку», наоборот, они направлены на то, чтобы население жило лучше, доходы были выше, качество жизни было достойным», — заявил Силуанов.