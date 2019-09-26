Москва, , 14:45 — REGNUM Правительство готово рассмотреть возможность реструктуризации задолженности регионов перед федеральным бюджетом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе отчета об исполнении госбюджета за 2018 год.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы готовим предложения по облегчению долга, бремени по возврату кредитов перед РФ», — заявил Силуанов.

Так, отметил он, в 2020 году регионам предстоит вернуть федеральному бюджету порядка 75 млрд рублей, которые оформлены в качестве кредитов.

«Давайте рассмотрим вопрос о реструктуризации этой задолженности при условии, что эти деньги будут вкладываться в развитие, в новые проекты, в инфраструктуру, которые реализует регион», — отметил Силуанов.