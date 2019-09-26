Киев, , 14:33 — REGNUM Переговоры между Украиной и МВФ в настоящий момент находятся в активной стадии, говорится в комментарии украинского министерства финансов, обнародованного сегодня, 26 сентября.

Ранее сегодня ряд украинских СМИ сообщил, что миссия фондапокидает Киев после двухнедельной работы без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.

«За время своего пребывания в Киеве миссия Фонда ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с МВФ… Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована 29 сентября 2019 г.», — говорится в комментарии Минфина.

Также ведомство напоминает, что формально остается в силе 14-месячная программа Stand-by, которая была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов.

ИА REGNUM напоминает, что миссия МВФ прибыла на Украину 11 сентября. Власти страны не раз заявляли, что рассчитывают заключить с Фондом новое соглашение и получить порядка $2 млрд кредитных средств уже в этом году.

20 сентября представителей миссии принял президент Зеленский. Согласно официальной информации, стороны обсудили программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ на Украине, «которая реализуется властями и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики».

Кроме того, Зеленский согласился, что дальнейшее сотрудничество с МВФ является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.