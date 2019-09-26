Тверь, , 14:31 — REGNUM Почти на 9% составил рост объема туристического потока в Тверскую область весной — летом 2019 года. Об этом говорилось 26 сентября на заседании Бюджетной комиссии по формированию проекта бюджета Тверской области на 2020−2022 годы, которое провел глава региона Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. В числе вопросов рассматривались обоснования бюджетных расходов на реализацию госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской на 2018 — 2023 годы». Именно туризм, считает глава региона, — сегодня одно из основных направлений развития малого и среднего предпринимательства и экономики в целом. Ключевое направление госпрограммы, как отмечалось, — создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

«В рамках проекта «Волжское море» будет построен уникальный транспортно-пересадочный узел в Завидово. Также ключевыми точками инфраструктуры водного транспорта являются Тверь, Кимры, Калязин, Конаково. Важно создать комплексные проекты благоустройства прилегающей к причалам территории, чтобы обеспечить качественное развитие туристской инфраструктуры», — отметил Игорь Руденя.

На данный момент Тверская область уже направила в Ростуризм заявку для участия в конкурсе на получение федеральных средств в целях создания и модернизации объектов причальной инфраструктуры в 2020—2022 годах. В число этих объектов входит — комплекс обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устьевом участке реки Шоша в Завидово (оценивается в сумму более 1,5 млрд рублей), реконструкция причала в Твери (37 млн рублей), реконструкция транзитного причала в Кимрах (29 млн рублей).

Работа по разработке проектно-сметной документации на строительство транспортно-пересадочного узла в Завидово уже ведется, в ближайшее время ее направят на прохождение госэкспертизы. Узел должен стать ключевым объектом кластера «Волжское море», он объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а также станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Реализация проекта «Волжское море», как считают разработчики проекта, позволит к 2025 году увеличить турпоток в Тверскую область более чем на 45%, а также добавить в региональный бюджет более 430 млн рублей ежегодно.

Между тем, согласно данным областного министерства туризма, за весенне-летний сезон 2019 года турпоток в Тверскую область уже вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годов. В гостиницах и пансионатах Верхневолжья за этот период были зарегистрированы 954 тысяч гостей. Цель — увеличение турпотока в регион в два раза, до 2,6 млн человек — к 2023 году.