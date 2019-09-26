Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM Долгострой класса «люкс» — гостиница Hyatt в Ростове-на-Дону — будет принадлежать «Группе Агроком» Ивана Саввиди. Компания получит долю Игоря Горина, руководивший компанией-оператором строительства отеля «МКЦ-Росевродевелопмент», в счёт долга в размере 3,7 млрд рублей.

«В результате мирового соглашения группа консолидирует у себя 100% долей в этой компании», — цитирует «Коммерсант-Юг» гендиректора ООО «Группа Агроком» Сергея Сапотницкого.

Издание также уточняет, что в апреле текущего года «Группа Агроком» возобновила строительство отеля Hyatt Regency Rostov Don-Plaza.

ИА REGNUM ранее сообщало, что точной даты завершения строительства отеля по-прежнему нет. Городские власти и инвестор постоянно путаются в сроках возобновления работ на объекте.

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