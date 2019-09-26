Москва, , 14:31 — REGNUM Бюджеты регионов в 2018 году окрепли, за счет чего регионы стали снижать свой долг перед федеральным бюджетом. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе рассмотрение отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Долги © ИА REGNUM

«В 2018 год бюджеты регионов окрепли… Доходы выросли на 15%, рост поступлений наблюдался во всех субъектов РФ в прошлом году. Впервые с 2007 года бюджеты регионов исполнены с профицитом в 510 млрд рублей», — заявил Силуанов.

Так, по его словам, бюджеты 70 регионов исполнены с профицитом, дефицитными оказались бюджеты только 15 регионов.

«Что важно — начал сокращаться долг. Меры, которые мы принимали, дали свой результат — долг сократился на 5% по сравнению с предыдущим годом. Снижение долга произошло в 66 субъектах РФ», — заявил Силуанов.

Он отметил, что такая тенденция продолжилась и сохранилась в 2019 году.