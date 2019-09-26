Сеул, , 14:30 — REGNUM Средний разрыв между заработной платой мужчин и женщин в Южной Корее составляет 37,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Федерации корейских профсоюзов (ФКП).

Согласно опубликованным данным, за один год разрыв между зарплатами мужчин и женщин в стране увеличился на 2,5%.

Известно, что это самый высокий показатель среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как отмечают эксперты, разница в заработной плате между представителями женского и мужского пола в возрасте 15—19 лет составляет 4,8%, в возрасте 20—24 лет — 7%, в возрасте 25—29 лет — 10,1%, в возрасте 30—34 лет — 19,4%, в возрасте 35—39 лет — 28,1%, в возрасте 40—44 лет — 34,9%, в возрасте 45—49 лет — 38,5%, в возрасте 50—54 лет — 45,7%, в возрасте 55—59 лет — 48,6%.

По предварительным данным, одна из причин снижения зарплат женщинам — беременность.

Отмечается, что средний разрыв в заработной плате мужчин и женщин, не состоящих в браке, составляет 13,4%, однако разрыв между зарплатами мужчин и женщин, состоящих в браке, составляет 41,5%.

Согласно исследованию зарплат сотрудников 50 ведущих фирм Южной Кореи, самый большой разрыв в зарплате был зафиксирован в GS Group (72,2%). С другой стороны, LG Display стала единственной компанией, где женщины получают на 8,9% больше мужчин.