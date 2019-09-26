Пермь, , 14:20 — REGNUM Специалисты «Протон-ПМ» выполнили сборку сотой газотурбинной электростанции (ГТЭС), сообщает 26 сентября пресс-служба предприятия.

Юбилейная ГТЭС «Урал» мощностью 6 МВт построена в соответствии с конструкторской документации АО «ОДК-Авиадвигатель» и передана заказчику для эксплуатации на Северо-Русском месторождении в Ямало-Ненецком АО.

Отмечается, что завод участвует в производстве и испытаниях ГТЭС с 2003 года. Решения предприятия обеспечивают электроэнергией и теплом объекты крупнейших российских предприятий в сфере добычи нефти и газа.

Пермское предприятие «Протон-ПМ» — ведущий производитель двигателя РД-276. Основными акционерами общества являются госкорпорация «Роскосмос», АО «ГКНПЦУ им. Хруничева и АО «ОРКК», доля которых составляет 99,6%.

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