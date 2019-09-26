Ташкент, , 14:13 — REGNUM С 1 октября 2019 года в Узбекистане вводится запрет на снятие денег с международных пластиковых карт в иностранной валюте через банкоматы, сообщает 26 сентября издание «Новости Узбекистан» со ссылкой на финансовый регулятор страны.

В Центробанке считают, что практика снятия средства в иностранной валюте создает риски для махинаций. В частности, злоумышленники могут легализовать преступные доходы на территории Узбекистана через снятие средств с карт нерезидентов.

Отмечается, что снятие средств в иностранной валюте резидентами доступно в отделениях коммерческих банков без ограничений. При этом необходимо предоставить удостоверение личности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа 2019 года коммерческие банки Узбекистана начали продажи иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. Мера направлена на дальнейшую либерализацию валютного рынка.

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