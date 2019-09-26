Киев, , 14:07 — REGNUM На сегодняшний день 288 компаний активно пользуются услугами по хранению объемов газа в ПХГ Украины, сообщила сегодня, 26 сентября, пресс-служба компании «Уктрансгаз» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины»).

Источник уточняет, что 32 трейдера сохраняют 6,7 млрд кубометровгазав режиме «таможенного склада».

Данный режим предоставляет возможность заказчикам услуг (нерезидентам) хранить природный газ в подземных газохранилищах Украины в течение 1095 суток без уплаты налогов и таможенных сборов.

ИА REGNUM напоминает, что в августе немецкая энергетическая компания RWE воспользовалась услугой хранения газа в режиме «таможенный склад» на территории Украины. В Киеве заявили, что это большая победа и переговоры с RWE о возможностииспользовать ПХГ Украины продолжались несколько лет. До этого операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины, отметили в комментарии «Укртрансгаза».