Рим, , 13:47 — REGNUM Из-за банкротства Thomas Cook ущерб для гостиничного бизнеса Италии составит как минимум 100 млн евро, передает Corriere della Sera в четверг, 26 сентября, со ссылкой на данные национальной гостиничной ассоциации.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

При самом негативном сценарии ущерб может вырасти до 300 млн евро.

Получая деньги от клиентов, Thomas Cook переводил их гостиницам через 30 дней. Последние платежи поступили в конце августа.

Владельцы гостиниц «абсолютно беззащитны» перед банкротством туроператоров, отметили руководители ассоциации.