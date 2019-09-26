Нур-Султан, , 13:44 — REGNUM Глобальные депозитные расписки компании «Казатомпром» проданы на биржах Лондона и Нур-Султана за $128,2 млн, сообщили 26 сентября в пресс-службе фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

В фонде отметили, что на биржах было продано 9,86 млн глобальных депозитных расписок по цене $13 за единицу. Объем продаж на Международной фондовой бирже «Астана» (МФЦА) составил $65,3 млн.

По итогам размещения в активе «Самрук-Казына» осталось 81,2% акций «Казатомпрома». Размер пакета, проданного в рамках SPO, составил 3,8%.

Напомним, 25 сентября фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» объявил о намерении продать 6,5 млн глобальных депозитных расписок в виде обыкновенных акций «Казатомпрома».