Москва, , 13:32 — REGNUM Глава МИД Сергей Лавров, высказавшись за восстановление авиасообщения между Россией и Грузией, озвучил точку зрения значительного количества российских граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Итоги конфликта, который привёл к прекращению воздушного сообщения между странами и сокращению турпотока из России в Грузию почти на две трети, оказались неутешительными для обеих стран.

Безусловно, Грузия понесла наиболее чувствительные потери. Так, по оценкам Национального банка Грузии, туристическая отрасль страны только за июль-август потеряла $100 млн, что для небольшой страны, экономика которой сильно зависит от туризма, весьма чувствительно.

Экономические потери Грузии от последствий никому не нужного и во многом спровоцированного внешними недоброжелателями России конфликта, были вполне предсказуемыми. Но и Россия тоже понесла потери. Так, российские авиаперевозчики из-за прекращения авиасообщения с Грузией потеряли около 3 млрд руб. (примерно $46 млн).

Туристическая отрасль России понесла минимальные потери, так как большинство российских туристов выбирали путешествовать по Грузии или бронировали отели на курортах самостоятельно.

На курсе российского рубля ситуация вокруг Грузии не отразилась никак. Однако наибольшие неудобства несут граждане РФ, которые уже привыкли отдыхать в Грузии либо хотели увидеть эту прекрасную страну впервые, но политика и политики создали им значительные неудобства и даже вынудили отказаться от путешествий или отдыха в соседней стране.

После заявления Лаврова у многих российских граждан, которые не хотели бы затяжной ссоры нашей страны с Грузией появилась надежда, что российские власти отменят своё слишком, на мой взгляд, радикальное решение, и, скорее всего, эта надежда взаимна», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным возобновить прямое авиасообщение с Грузией, приостановленное по инициативе российской стороны с июля 2019 года.

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