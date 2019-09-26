Ростов-на-Дону, , 13:31 — REGNUM В Ростовской области заработная плата увеличилась на 8,3%. Об этом говорится в докладе, представленном сотрудниками Ростовстата.

Так, в период с января по июль текущего года среднесписочная численность работников на донских предприятиях составила 1 млн 56,9 тыс. человек.

За это время среднемесячная зарплата сложилась в размере 32 тыс. 351 рубля. Специалисты указывают на то, что рост составил 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Для сравнения: по России этот показатель вырос на 7,2%, по Южному федеральному округу — на 7%.