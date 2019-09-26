Владикавказ, , 13:18 — REGNUM В Северной Осетии начала действовать программа по развитию горных территорий. С ее помощью власти республики рассчитывают вдохнуть новую жизнь в села, расположенные в горной местности.

Горцы за работой

По словам руководителя агентства развития Северной Осетии Александра Плиева, в планы программы входит создание инфраструктуры, в том числе дорожной, культурной, спортивной, пишет ТАСС. Жители вернутся, если в селах будут построены хорошие дороги, клубы, спортплощадки, детские сады и школы.

Как отметил Плиев, с проблемой опустения сел в горах сталкиваются не только в России, но и в развитых странах, таких как Швейцария, где иногда в деревнях остается по 15 жителей, причем самому молодому оказывается лет 80.

Руководитель агентства с оптимизмом смотрит на идею программы развития горных территорий, сообщив, что уже появились первые семьи с детьми, которые планируют заняться в горных селах бизнесом, в том числе коневодством.