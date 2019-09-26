Сеул, 26 сентября 2019, 13:20 — REGNUM Южнокорейская железнодорожная строительная компания Korea Rail Network Authority займется проектом строительства скоростной железной дороги в Индонезии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
Известно, что 26 сентября в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Seoul представители Korea Rail Network Authority совместно с губернатором Северной Суматры подписали меморандум о взаимопонимании.
В рамках данного документа южнокорейская компания займется разработкой проекта легкорельсового транспорта в Медане и проектами железнодорожной инфраструктуры.
Известно, что с 2016 года в административном центре Северной Суматры, городе Медане планируют проложить 70 км железнодорожных путей, которое соединят административный центр с другими городами, а также 17 км скоростную железнодорожную магистраль.