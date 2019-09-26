Казань, , 13:13 — REGNUM Свыше 150 финалистов регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — подали заявку на соискание гранта от Фонда содействия инновациям. По итогам экспертизы обладателями гранта в 500 000 рублей стали 112 человек.

Награждение победителей пройдет в рамках финального хакатона в Казани.

Фонд содействия инновациям выступает соорганизатором конкурса «Цифровой прорыв» — для поддержки лучших проектов предусмотрено грантовое финансирование в рамках специального конкурса «Умник — Цифровой прорыв».

От лица команды подать заявку на участие мог каждый финалист региональных хакатонов в возрасте от 18 до 30 лет.

Оценка проектов осуществлялась по двум основным критериям — соответствие целям национальной программы «Цифровая экономика» и новизна предлагаемого решения. Кроме того, эксперты программы принимали во внимание наукоемкость проекта, перспективы его коммерциализации и конкурентоспособность.

«В этом году мы впервые оцениваем разработки, созданные в рамках хакатона всего за 36 часов. Это действительно интересный формат генерации идей и прототипов — мы высоко оцениваем уровень решений, которые участвовали в отборе в рамках нашего конкурса. Однако какой бы удачной ни была идея и прототип, работа не должна заканчиваться на этом этапе. Наше сотрудничество с конкурсом «Цифровой прорыв» увеличивает шансы на успешную реализацию и коммерциализацию инновационных разработок», — отметил Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям.

В пятерку сильнейших проектов по мнению экспертной комиссии вошли решения финалистов хакатонов в Иркутске, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и Курске.

Среди них — решения в номинациях «Транспорт и логистика» (система для мониторинга и анализа транспортной ситуации с перевозкой пассажиров в городах), «Образование и наука» (система «Скрепка Трудоустройство» для абитуриентов, соискателей и работодателей), «Здравоохранение» (веб-приложение «Виртуальный ассистент врача») и сразу два проекта трека «ЖКХ и городская среда» — система комплексного мониторинга техники безопасности и контроля технологических процессов, а также система интеллектуального менеджмента обращений граждан в сфере ЖКХ.

«Не многие готовы вкладываться в проекты стадии pre-seed и поверить в перспективы продукта, не прошедшего испытание рынком. Недостаток финансирования — это одна из основных причин, по которой распадаются команды после хакатона, даже при наличии конкурентоспособной идеи и прототипа. Благодаря совместной работе с Фондом содействия инновациям, мы можем поддержать больше перспективных проектов», — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Региональный этап конкурса «Цифровой прорыв» завершился 28 июля. Он проходил в 40 городах в течение двух месяцев. Финал конкурса состоится в Казани 27−29 сентября, где встретятся свыше 600 команд, успешно преодолевших очный этап.

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России.

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких крупных компаний как Государственная корпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС».