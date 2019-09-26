Москва, , 13:09 — REGNUM Правительство России рассмотрит законопроект, упрощающий работу с сервитутами во время государственных закупок. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Упрощается порядок заключения соглашения об установлении ограниченного права пользования чужой землёй, то есть сервитутов. На них больше не будет распространяться действия закона о контрактной системе», — сказал он.

По словам главы правительства, практика показала, что такой порядок уже регулируется в полной мере земельным законодательством.

«При этом появляется возможность заключать с единственным поставщиком договор аренды земельного участка, что значительно упростит работу с такими объектами недвижимости при государственных закупках», — отметил Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, другие изменения законодательства о госзакупках пресекают практику приобретения товаров и услуг у единственного поставщика в тех случаях, когда конкурс признаётся несостоявшимся.