Москва, , 13:07 — REGNUM Законопроект, предполагающий повышение размера МРОТ, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

«Нашим новым законопроектом мы предлагаем другой подход: сделать МРОТ выше прожиточного минимума через добавочный коэффициент», — сообщил Миронов.

Согласно законопроекту, с 1 августа 2019 года МРОТ устанавливается в сумме прожиточного минимума, «увеличенной на коэффициент равный 1,15».

«При таком соотношении зарплаты граждан будут оставаться выше уровня прожиточного минимума и после удержания НДФЛ. Положение, при котором работающий человек получает меньше официального уровня выживания, недопустимо. Принятие нашей инициативы позволит исправить ситуацию и повысить доходы граждан», — подчеркнул парламентарий.