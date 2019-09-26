Турин, Италия, , 13:03 — REGNUM Объемы промышленного производства в ключевых странах ЕС снижаются, сообщили в четверг, 26 сентября, в Центробанке Евросоюза, передает Mediaset.

Промышленность

В Центробанке опубликовали статистику промышленного производства за период с января 2018 по июнь 2019 года включительно.

В наибольшей степени снижение затронуло Германию, Нидерланды и Италию, где оно составило 10,9%, 5,7% и 5,5% соответственно.

Причинами падения объемов производства стали как общемировые события (включая рост пошлин), так и внутреннее замедление экономик, полагают в Центробанке.