Москва, , 13:00 — REGNUM Саудовская Аравия оказалась перед нелегким выбором: между высокими ценами на нефть и запуском IPO Saudi Aramco. Хотя изначально предполагалось, что публичное размещение нефтяной компании будет происходить при высоких ценах на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Восстановление атакованного завода опережает график, и на этом фоне наблюдается снижение нефтяных котировок.

С другой стороны, Дональд Трамп сделал всё возможное для дальнейшего снижения цен на нефть на этой неделе. 24 сентября он выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, где обсудил с ней торговую практику Китая, вселяя надежду на прорыв в торговой войне, когда две страны возобновят переговоры в следующем месяце.

Трамп также сделал несколько резких замечаний по поводу Ирана, но, в частности, оставил небольшую дверь открытой для пути к деэскалации напряженности. Хотя ослабление иранских санкций остается крайне маловероятным событием, однако снижение напряженности является медвежьим фактором для нефти.

Фактически атака на Абкаик может повлиять на торговые переговоры. Нефть — это ахиллесова пята Китая, а США — единственная страна, способная в короткие сроки обеспечить безопасность цепи поставок нефти в Пекине.

Этот фактор может побудить Китай пойти на дополнительные уступки в торговле, что позволит состояться сделке с США гораздо раньше, чем этого ожидают.

Но до этого события нефтяные котировки будут находиться в ожидающим режиме с признаками снижения. Нефть марки Brent будет стремиться протестировать цену в $60,82, а сланцевая нефть марки WTI снизится до $55,50 за баррель», — считает эксперт.

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