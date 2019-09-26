Рим, , 12:58 — REGNUM Маттео Ренци на месте министра экономики Италии отменил бы снижение пенсионного возраста, заявил экс-премьер, лидер партии «Живая Италия» в четверг, 26 сентября, в эфире Radio 24.

Но министр экономики Роберто Гуалтьери придерживается на этот счет другого мнения, добавил бывший лидер итальянских либералов.

Пенсионный возраст в Италии был снижен в начале 2019 года по инициативе правящей тогда «Лиги» Маттео Сальвини. Граждане могут выходить на пенсию не с 67, а с 62 лет, при наличии 38 лет стажа (сумма возраста и стажа должна быть не менее 100)