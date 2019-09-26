Москва, , 12:58 — REGNUM Правительство России обсудит законопроект, пресекающий практику госзакупок у единственного поставщика, если конкурс признаётся несостоявшимся. Об этом 26 сентября заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Недобросовестные заказчики зачастую используют такие схемы, чтобы отсечь конкурентов, оставить своих поставщиков», — отметил глава правительства.

По его словам, в конкурсах участвует лишь одна компания, и в результате признаётся победителем, поскольку конкурс не состоялся.

«Теперь такая ситуация будет анализироваться ФАС. И только с их согласия будет заключаться контракт», — сказал Медведев.

Он добавил, что начальную стоимость госконтрактов будет определять правительство России.