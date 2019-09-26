Чонджу, Южная Корея, , 14:02 — REGNUM Если Кореи объединятся, то станут международным инвестиционным центром. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление Джима Роджерса.

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Известно, что данное заявление американский инвестор сделал во время своего выступления на международной финансовой конференции (Jeonbuk International Finance Conference), прошедшей 26 сентября в отеле Grand Hillstone Hotel в городе Чонджу провинции Чолла-Пукто.

«Япония выступает против, однако многие страны мира желают, чтобы Север и Юг объединились, — сказал Джим Роджерс. — Я верю, что однажды, это произойдет».

Он также отметил, что с объединением 38-я параллель исчезнет и Корейский полуостров станет инвестиционным центром №1. Кроме того, открытие железных дорог вглубь континента также откроет большие возможности для объединенной страны.

«Я верю, что после объединения Северная Корея не только поможет Югу решить проблему с низкой рождаемостью, но и поспособствует повышению интереса к культуре и достопримечательностям», — добавил инвестор.

38-я параллель — неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, проходящей примерно по 38-й параллели северной широты.

Джим Роджерс — американский инвестор, путешественник и писатель, окончивший Йельский университет и Баллиол-колледж Оксфордовского университеты. В 1973 году основал хедж-фонд Quantum.

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