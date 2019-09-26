Краснодар, , 12:56 — REGNUM Урожайность зерновых и технических культур в хозяйствах Краснодарского края в 2019 году в полтора раза выше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В регионе завершается уборка подсолнечника — хозяйства справились со сбором урожая на 93%. Валовой сбор превысил миллион тонн при средней урожайности 24,6 ц/га.

Также продолжается уборка кукурузы — уже собрано 1,6 млн тонн, средняя урожайность — 46,3 ц/га. Собрано 304 тыс. т сои, более 433 тыс. тонн риса, средняя урожайность — 67,2 ц/га.

«Урожай зерновых и технических сельхозкультур на данном этапе оценивается выше, чем в прошлом году — как по объему, так и по качеству», — сообщили в краевом минсельхозе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край намерен в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» увеличить экспорт зерновых культур на 10%.