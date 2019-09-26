Москва, , 12:51 — REGNUM Рубль умеренно снижается на старте торгов 26 сентября, отыгрывая вчерашнее повсеместное ралли доллара и одновременную просадку котировок нефти. Сейчас, когда интерес к риску снова восстанавливается на позитивных комментариях с торгового фронта, давление на российскую валюту ослабевает, и в краткосрочной перспективе не исключено даже возвращение к росту, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Пара доллар/рубль продолжает топтаться вокруг отметки 64 руб., которая остается центром притяжения для котировок, которые находятся под влиянием разнонаправленных факторов.

До тех пор, пока пара не определится с более четким вектором движения, этот уровень будет оставаться в центре внимания игроков. Налоговый период уже практически не оказывает поддержи рублю, который руководствуется общими настроениями по доллару и отношением к риску.

Во втором случае многое зависит от сигналов на тему торговых переговоров — по мере их приближения чувствительность реакции на новости возрастает. Так, 25 сентября Трамп допустил вероятность заключения сделки быстрее, чем многие полагают, а сегодня в КНР подтвердили продолжение консультаций по поводу переговоров, запланированных на октябрь. Это несколько сгладило недавний негатив, но в текущих условиях не позволит высокодоходникам, включая рубль, перейти к устойчивому росту.

В краткосрочной перспективе российская валюта, как и все пары с участием доллара, будет реагировать на статистику из Штатов во главе с показателями ВВП и расходов на личное потребление.

Если цифры подтвердят относительно устойчивое состояние американской экономики, позиции доллара укрепятся по всему спектру рынка. В случае с парой доллар/рубль это будет означать попытки тестирования 100-дневной скользящей средней в районе 64,50 руб.», — считает эксперт.

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