Душанбе, 26 сентября 2019, 12:47 — REGNUM Объём гуманитарной помощи, оказанной Таджикистану странами ближнего и дальнего зарубежья за январь-август 2019 года превысил 14 тыс. тонн на общую сумму 37,4 млн долларов.
Основными позициями в международной гуманитарной помощи остаются мука, растительное масло, медикаменты, лекарства и прочее, отметили в агентстве по статистике Таджикистана.
Как и прежде, за указанный период наибольший удельный вес в структуре оказанной помощи остаётся за Россией — 33,8% от общего объёма гумпомощи, далее следует Китай — 29,2%, Швейцария — 7,6% и Индия — 5,3%.
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