Москва, 26 сентября 2019, 12:47 — REGNUM Расчет на то, что введение в РФ отрицательных ставок на валютные депозиты приведёт к дедолларизации банковского сектора, выглядит сырым и непродуманным, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по валютным вкладам Госдума РФ должна начать в октябре. Как заметил Аксаков, инициатива касается депозитов в любой валюте. Это нововведение Банк России обсуждает с отечественными банками, при этом Министерство финансов идею одобряет.
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