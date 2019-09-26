Москва, , 12:47 — REGNUM Расчет на то, что введение в РФ отрицательных ставок на валютные депозиты приведёт к дедолларизации банковского сектора, выглядит сырым и непродуманным, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Введение отрицательных ставок по валютным депозитам не приведёт к дедолларизации российской экономики. Те, кто разрабатывает соответствующие поправки в законодательство, не понимают, что люди вкладывают в доллары и евро не только для того, чтобы заработать хороший процент, — сказал Гинько. — Граждане, во-первых, видят риски девальвации рубля, а во-вторых, доллар и евро интересны в том числе и для туристических целей. А, между прочим, за прошедший летний сезон 2019 года за границу выехали 8% населения! Кроме того, дедолларизация уже дошла до определённого предела и стала принципиально невозможной. Расчёт за российский природный газ по-прежнему происходит в долларах США. Нам надо думать не о том, как уйти от доллара, а как хотя бы перейти в евро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам председателя комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»), обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по валютным вкладам Госдума РФ должна начать в октябре. Как заметил Аксаков, инициатива касается депозитов в любой валюте. Это нововведение Банк России обсуждает с отечественными банками, при этом Министерство финансов идею одобряет.

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