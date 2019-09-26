Душанбе, , 12:46 — REGNUM За прошедшие восемь месяцев 2019 года общий объем государственного бюджета Таджикистана составил 14 млрд 510,8 млн сомони или свыше 1,4 млрд долларов, что на 3,2% меньше уточнённого плана. При этом, по данным министерства финансов Таджикистана, за период январь-июль 2019 года госбюджет страны составил 11,7 млрд сомони (1,2 млрд долл.) или на 5,5% меньше запланированного.

Отметим, что налоговые поступления за данный период (январь-июль 2019 года) составили свыше 8,3 млрд сомони или 854,7 млн долл.: рост на 1,5%. За период январь-июнь 2019 года в общем объёме прироста госбюджета Таджикистана процент налоговых поступлений составил 71,5%. При том, что доля неналоговых поступлений — 10,9%.

Отмечается, что правительство страны израсходовало за шесть месяцев 2019 года 67,4% от общего объёма государственного бюджета страны или 12 млрд 864,4 млн сомони (1,3 млрд долл.).

Напомним, что общий объём госбюджета Таджикистана, с учетом всех источников финансовых вливаний составляет свыше 23,7 млрд сомони или более 2 млрд 448,3 млн долл.