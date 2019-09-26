Минск, , 12:58 — REGNUM Белоруссия прорабатывает возможность альтернативных российским поставок нефти. Об этом 26 сентября рассказал президент страны Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ Украины.

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

«Ввели этот налоговый маневр. То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Также он рассказал, что Белоруссия имеет три альтернативных варианта поставки нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы: железнодорожным транспортом из Одессы, реверсом из Польши и через порты Латвии и Литвы.

«Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей готовности ввести в Донбасс белорусских миротворцев.